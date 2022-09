Seit 50 Jahren Hilfe „hier und jetzt“

Fünf Jahrzehnte lang bietet der Arbeiter-Samariter Bund in Münster und der Region vielfältige Hilfen. Das Jubiläum bot am Wochenende Gelegenheit, einmal zu zeigen, was die Organisation kann.

Was vor genau 50 Jahren mit ein paar Freiwilligen im lokalen Krankentransport begann, hat sich mittlerweile als ein in der Region geschätzter Begriff für schnelle Hilfe, professionelle Betreuung und Pflege etabliert: Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) gab am Samstag zum Jubiläum auf dem Hafenplatz Einblicke in das facettenreiche Einsatzspektrum der Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation.

In einem Zelt steht eine komplette Wohnzimmergarnitur mit Utensilien vom alten Plüschsofa bis zum Oldtimer-Radio. Gleich daneben ist ein Pflegebett mit Hilfsmitteln wie Lifter, Aufstehhilfe und Gleittuch aufgebaut. „Wir versorgen Bürger in den eigenen Wänden und das ist vielen Menschen enorm wichtig“, so der stellvertretende ASB-Geschäftsführer René Kloppenburg.

Rettzunghunde-Staffel zeigt, wie die Tiere bei der Suche nach Vermissten eingesetzt werden

Ein paar Schritte weiter hat sich die Rettungshunde-Staffel aufgebaut. Die Teams demonstrieren, wie die speziell ausgebildeten Tiere bei der Suche nach vermissten Personen eingesetzt werden. Die Hundeführer sind zudem als Ersthelfer ausgebildet, die Einsätze dauern oft lange und fordern von allen Beteiligten höchste Konzentration und Belastbarkeit – besonders in großen Lagen beispielsweise nach Hauseinstürzen oder bei Hochwasser in Wohngebieten.

Neu zum Fuhrpark gehört das Hebammenmobil für die Beratung und Betreuung während der Schwangerschaft und Stillzeit überall dort, wo die Infrastruktur desolat ist. „Wir waren jetzt monatelang für die Flutopfer im Ahrtal vor Ort unterwegs und haben geholfen, wo die Not am größten war“, sagt Kloppenburg. Häufig ausgebucht ist auch der zu Beginn der Pandemie beschaffte und in Eigenregie umgerüstete Impfbus. Mit dem „Wünschewagen“ erfüllt der ASB Menschen in der letzten Lebensphase eine Tour zu ihrem Lieblingsort. Im speziell ausgestatteten Krankentransportwagen begleitet ein besonders geschultes ASB-Team schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen und ermöglicht so noch einmal „Momente der Freude und des Glücks“.

Kitas und Engagement in der Flüchtlingshilfe

„Wir sind inzwischen mit neun eigenen Kitas im Münsterland auch in der Kinder- und Jugendarbeit gut aufgestellt. Dazu kommt unser Engagement in der Flüchtlingshilfe und der Betrieb von Inklusionsbetrieben wie dem Hotel Marco Polo in Münster. Wir helfen hier und jetzt, und das wird auch in den nächsten Jahrzehnten trotz neuer Herausforderungen so bleiben“, verspricht Kloppenburg. Und er hofft auf Menschen, die haupt- oder ehrenamtlich im ASB mitmachen wollen.