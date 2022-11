Selbstbehauptung im Frauensportverein

Viele Frauen fühlen sich – besonders nachts – in Bus oder Bahn, auf dunklen Straßen sowie an menschenleeren Orten unsicher und sind häufig verängstigt. Dies hat die Studie „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“ ergeben, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, Anfang November vorgestellt hatten. Die Ergebnisse lassen an diesem Freitag, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, erneut aufhorchen und werfen die Frage auf, was Frauen tun können, um sich weniger unsicher zu fühlen.

Veranstaltungen in Münster zum „Orange Day“ Foto: Zum internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen – auch „Orange Day“ genannt – finden in Münster am heutigen Freitag mehrere Veranstaltungen statt. Unter anderem stellen Mitglieder des Integrationsrates um 16.30 Uhr rote Schuhe mit den Namen von weiblichen Gewalt-Opfern auf der Treppe zum Friedenssaal am Prinzipalmarkt aus. Aus Solidarität mit feministischen Bewegungen weltweit lädt das Frauenstreikbündnis Münster mit weiteren Gruppen zu einer Kundgebung von 16 bis 18 Uhr in der Stubengasse unter dem Motto der iranischen und kurdischen Bewegungen „Frauen – Leben – Freiheit“ ein. Die Soroptimist Clubs Münster und Münster-Mauritz sowie der Zonta Club Münster machen von 11 bis 18 Uhr an der Ludgeristraße darauf aufmerksam, dass Frauen und Mädchen Gewalt und Unterdrückung erleben. Geplant ist zudem ein Flashmob am Nachmittag auf dem Prinzipalmarkt. Das Gleichstellungsamt der Stadt und der Arbeitskreis Gewaltschutzgesetz macht mit der „Rote-Bank-Aktion“ auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Auf der Bank nehmen an mehreren Orten für Gespräche zum Thema Landgerichtspräsident Ulrich Schambert, Leitender Oberstaatsanwalt Jens Frobel, Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf und mehrere Amtsleiter der Stadt Platz. ...

Bereits vor 40 Jahren machte es sich der Frauensportverein Münster mit seiner Gründung zur Aufgabe, Frauen mit Selbstverteidigungskursen zu befähigen, sich gegen alltägliche sexualisierte Gewalt zur Wehr zu setzen. Ausgelöst wurde diese Idee nach Aussage des Vereins aufgrund vermehrter sexueller Übergriffe in Münster. Eine Gruppe von Studentinnen gründete einen Verein, in dem ausschließlich Frauen in einem geschützten Raum eine Kombination aus Selbstbehauptung und Selbstverteidigung trainieren konnten.

Grundlage, um Frauen zu stärken

Leiterin Veronika Wenzel betont, dass der Verein für Frauen mit Gewalterfahrungen einen traumasensiblen Raum ermögliche. Wenzel ergänzt, dass solch ein Raum Grundlage sei, um Frauen zu stärken.

Ziel sei es bis heute, die körperliche Handlungs- und Selbstbehauptungsfähigkeit von Mädchen und Frauen so auszubilden, dass sie sich in bedrohlichen Situationen zur Wehr setzen oder der Situation entfliehen können. Wichtig sei es auch, Frauen zu befähigen, ihre Grenzen zu erkennen und selbstbewusst zu artikulieren, fügt Veronika Wenzel hinzu. Zum einen lernen Frauen, die eigene Stimme zu nutzen und mit Worten, Gesten und Körpersprache klare Grenzen zu setzen. Zum anderen lernen sie verschiedene Selbstverteidigungstechniken, um Tätern körperlich etwas entgegenzusetzen zu können. So könnten sich Frauen in potenziellen Gefahrensituationen sicherer fühlen.

Schutz vor Belästigungen

Der Vorteil zum gemischt-geschlechtlichen Sport besteht zusätzlich darin, ohne Druck, Abwertung oder Belästigungen Sport treiben zu können. „Egal, ob dick oder dünn, groß oder klein, schwarz oder weiß, lesbisch, bi oder hetero, mit körperlichen Einschränkungen oder topfit, alt oder jung“, jede Frau sei im Frauensportverein Münster willkommen. „Jede auf ihre Weise“, so das Motto des Vereins.