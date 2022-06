Selbstgemachtes unter freiem Himmel

Der Kreativmarkt in der Gemeinde St. Mauritz ist wieder da. Der Neustart fand unter freiem Himmel am Prozessionsweg statt.

Kreativmarkt am Prozessionsweg

Unter anderem gab es beim Kreativmarkt selbst genähte Kinderkleidung in allen Farben und Größen

Durch die Bäume schien die Sonne, und unter ihnen auf der Wiese zu Beginn des Prozessionswegs standen die kleinen Stände in einer Art Halbkreis. Zum ersten Mal fand der Kreativmarkt hier im Mauritzviertel auch im Sommer statt.

Petra Lahl organisierte ihn traditionell immer im Herbst im Pfarrheim Mauritz. In den vergangenen zwei Jahre konnte jedoch coronabedingt kein Markt stattfinden, was sie sehr bedrückt hat, wie sie sagte. Da wuchs die Idee, den Kreativmarkt zeitlich etwas vorzuziehen und ihn statt nur ein Mal im Jahr zwei Mal abzuhalten.

Alles handgemacht

Und so konnten Nachbarn und Passanten schon an diesem Wochenende durch die Handwerks- und Designprodukte stöbern. Von selbst genähten Kinderkleidern über Postkarten mit eigener Lyrik bis hin zu Fotografie war alles im Angebot. Und alles davon handgemacht. Organisatorin Marion Lohoff-Börger freute es: „Das Schöne ist, es wird wirklich das ganze Spektrum an Kunsthandwerk und Design angeboten“.

Familien aus der Nachbarschaft bewundern die unterschiedlichen Stände. Foto: Julia Körtke

Der Mann der Mitorganisatorin, Dr. Herbert Lahl, untermalte die Szenerie mit selbst gespielter Rockmusik. Einige Passanten blieben stehen, lauschten und wurden so erst auf den Kreativmarkt aufmerksam – um dann interessiert an den aufgestellten Ständen vorbeizuschlendern.

20 Stände waren angemeldet

Ähnlich wie beim Markt im Herbst wurden auch jetzt im Sommer 20 Stände angemeldet. Alle Einnahmen aus den Standgebühren gehen dabei nicht an die Organisatorinnen, sondern an die Ukraine-Hilfe. Und wer es dieses Wochenende verpasst hat: Im Herbst findet das Ganze wie gewohnt im Pfarrheim statt, so der Plan der Organisatorinnen.