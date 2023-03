Wissenswertes zum Frühjahrssend 2023 in Münster

Der Send kehrt 2023 auf den Schlossplatz in Münster zurück. Der Frühjahrssend startet am 11. März.

Der Send findet auch 2023 wieder auf dem Schlossplatz in Münster statt.

findet auch wieder auf dem in statt. Der Frühjahrssend beginnt am 11. März (Samstag) und endet am 19. März (Sonntag).

beginnt am (Samstag) und endet am (Sonntag). Der Send ist die größte Kirmes im Münsterland.

Wo und wann findet der Frühjahrssend statt?

Der Frühjahrssend in Münster beginnt am 11. März (Samstag) und endet am 19. März (Sonntag). Der Send findet traditionell auf dem Schlossplatz in Münster statt. Nach Angaben der Stadt Münster ist der Send die größte Kirmes im Münsterland. Der Send findet traditionell dreimal pro Jahr statt – im Frühjahr, Sommer und Herbst.

Wie sind die Öffnungszeiten beim Frühjahrssend?

Beim Herbstsend 2022 wurden die Öffnungszeiten mit Blick auf die Energiekrise verkürzt. Außerdem wurde auch die Beleuchtung erst später am Tag eingeschaltet. So sollte Energie gespart werden.

Die Öffnungszeiten für die einzelnen Tage hat die Stadt Münster noch nicht bekannt gegeben (Stand: 8. März). Die Besucherinnen und Besucher können sich aber darauf einstellen, dass es täglich spätestens um 14 Uhr losgeht, das voraussichtliche Ende liegt erfahrungsgemäß zwischen 22 und 24 Uhr.

„Twin Day“, Familientag und Feuerwerk: Besondere Aktionen auf dem Send

Der Send lockt die Besucherinnen und Besucher traditionell mit mehreren Aktionen. Die genaue Programmplanung für den Frühjahrssend 2023 hat die Stadt Münster noch nicht veröffentlicht. Einige Aktionen gehörten in den vergangenen Jahren aber fest dazu:

„Twin Day“ : An diesem Tag bekommen Besitzerinnen und Besitzer der kostenlosen Stadtwerke-Plus-Karte beim Kauf eines Tickets ein zweites gratis dazu.

: An diesem Tag bekommen Besitzerinnen und Besitzer der kostenlosen Stadtwerke-Plus-Karte beim Kauf eines Tickets ein zweites gratis dazu. Studentenabend : Studierende können an einem Abend für einmal bezahlen gleich zweimal fahren. Auch Verkaufsgeschäfte beteiligen sich und bieten ihr Warensortiment um 20 Prozent ermäßigt an.

: Studierende können an einem Abend für einmal bezahlen gleich zweimal fahren. Auch Verkaufsgeschäfte beteiligen sich und bieten ihr Warensortiment um 20 Prozent ermäßigt an. Familientag : Seit einigen Jahren ist der Donnerstag (16. März) der Familientag. Ab 15 Uhr erhalten Eltern und Kinder 30 Prozent Ermäßigung bei allen Fahr- und Belustigungsgschäften. Die Verkaufsgeschäfte reduzieren einen Hauptartikel zudem um mindestens 25 Prozent.

: Seit einigen Jahren ist der Donnerstag (16. März) der Familientag. Ab 15 Uhr erhalten Eltern und Kinder 30 Prozent Ermäßigung bei allen Fahr- und Belustigungsgschäften. Die Verkaufsgeschäfte reduzieren einen Hauptartikel zudem um mindestens 25 Prozent. Feuerwerk: Das Send-Feuerwerk wird traditionell am Freitag (17. März) gezündet. Beginn ist beim Frühjahrssend gegen 21 Uhr.

Riesenrad bis Autoscooter: Welche Fahrgeschäfte kommen zum Send?

Im vergangenen Jahr waren stets etwa 180 Schausteller am Send auf dem Schlossplatz beteiligt. Viele von ihnen haben große Fahrgeschäfte im Gepäck – darunter auch stets einige Klassiker wie Autoscooter, „Break Dance“, Musik-Express und „Wellenflug“. Auch ein Riesenrad wird immer auf dem Schlossplatz aufgebaut. Es bietet stets einen tollen Ausblick über den Send und die Stadt.

Ab wann gilt die Sperrung auf dem Schlossplatz?

Für den Auf- und Abbau des Sends muss der Schlossplatz gesperrt werden. Bereits seit Sonntag (5. März) gilt die Sperrung – und das noch bis zum 22. März (Mittwoch). Damit steht der Schlossplatz in dieser Zeit nicht als Parkfläche zur Verfügung.

Empfohlen: Anreise mit Bus, Bahn oder Fahrrad

Bus, Bahn oder Fahrrad – so lautet die Empfehlung der Stadt Münster für die Anreise zum Send. Der Schlossplatz ist vom Hauptbahnhof mit dem Bus in etwa zehn Minuten zu erreichen. Folgende Linien und Haltestellen bieten sich an:

Linien 5 und 6 (Ausstieg an der Haltestelle „Überwasserstraße“)

(Ausstieg an der Haltestelle „Überwasserstraße“) Linien 11,12, 13 und 22 (Ausstieg an der Haltestelle „Landgericht“).

Kurze Wege zum Send: Parkplätze und Parkhäuser in der Innenstadt

Wer mit dem Auto zum Send nach Münster kommt, hat mehrere Parkhäuser und Parkplätze zur Auswahl:

Parkplatz Domagkstraße/Rishon-Le-Zion-Ring (kostenpflichtig)

(kostenpflichtig) Parkplatz Lindenhof, Himmelreichallee (kostenpflichtig)

(kostenpflichtig) Parkhaus Aegidiimarkt (kostenpflichtig)

(kostenpflichtig) Parkhaus Theater (kostenpflichtig)

Die Westfälische Bauindustrie (WBI) gibt auf ihrer Homepage eine Übersicht über alle Parkhäuser in Münster. Auch die Stadt Münster gibt online einen Überblick über das Parkleitsystem, das Autofahrer zu Parkplätzen und -häusern führt.

Wann finden Sommersend und Herbstsend 2023 statt?

Der Send findet traditionell dreimal im Jahr statt. Die Termine für 2023: