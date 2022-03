Send-Comeback lockt die Massen an

Traumstart für den Frühjahrssend in Münster: Schon kurz nach Eröffnung des Kirmesvergnügens auf dem Schlossplatz durch Oberbürgermeister Markus Lewe gab es in den Gängen zwischen Kettenflieger, Riesenrad, Geisterbahn und Lebkuchenherzbude kaum noch ein Durchkommen.

Am frühen Abend brauchten besonders die vielen Kirmesfans aus dem Umland viel Geduld, um überhaupt noch im Umkreis von drei Kilometern ein freies Parkhaus-Plätzchen zu ergattern. „Nach zwei Jahren von null auf hundert – für uns geht der größte Wunsch in Erfüllung“, so Schaustellerchef Philipp Heitmann. Bis zum kommenden Sonntag (27. März) hoffen die 185 Schausteller nach zwei Jahren Corona-Zwangspause auf das große Comeback und endlich wieder klingelnde Kassen. Erwartet werden wegen der guten Wetterprognosen bis zu 250.000 Besucher.

Für Lewe ist der Send „ein Stück Weltkuturerbe“, nach den schlimmen Nachrichten aus der Ukraine brauche der Mensch jetzt „auch mal andere Bilder von einem friedlichen Send“. Nur so könne man in diesen „Inseln der Freude“ Kraft tanken für die schweren Zeiten, die uns aktuell begleiten, meinte das Stadtoberhaupt. Beim anschließend Besuch eines Bogenschießstandes traf Lewe ins Schwarze und genoss danach mit seiner Frau Maria und dem Schausteller-Vorstand die ruhige Fahrt im Riesenrad.

Bestens gelaunt: Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe in der Riesenradgondel zusammen mit Ehefrau Maria und Philipp Heitmann vom Schaustellerverband. Foto: Helmut Etzkorn

Nur vereinzelt wurden trotz dringender Empfehlungen der Behörden im Getümmel Masken getragen, an den Zugängen gab es vereinzelt 3G-Kontrollen. Lange Schlangen waren vor dem absoluten Highlight zu sehen, dem Kettenflieger „Aeronaut“. Die Runden knapp 80 Meter über den Köpfen der Besucher sind ein Muss für viele. „Wie fliegen, nur schöner und ohne Bruchlandung“, meinten beispielsweise Barbara und Marianne Schnieders aus Selm. Und drehten, weil es so schön war, gleich noch eine zweite „Luftnummer“ in den Gondeln.

Frühjahrssend auf dem Schlossplatz in Münster Am Samstag hat auf dem Schlossplatz in Münster der Send begonnen. Die Schausteller erwarten nicht weniger als Rekord-Besucherzahlen. Und sie selbst hoffen auf ein Ende der andauernden Existenzsorgen. Wer am Wochenende über den Send bummelt, muss keine Maske tragen. Die Corona-Regeln haben sich geändert. Münsters Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer rät trotzdem dazu, auf den Mund-Nasen-Schutz bei Ansammlungen nicht zu verzichten.

Die beste Perspektive ergibt sich aus dem 48 Meter hohen Riesenrad, bei klarem Himmel kann man über die Stadt bis zum Teutoburger Wald schauen. Die historische Heitmann-Orgel spielt wieder für einen guten Zweck, alle Einnahmen gehen an die Ukraine-Hilfe. Mitte der Woche werden 100 Flüchtlingskinder mit ihren Müttern zu einem kostenlosen Sendbummel erwartet, Freitag kommt dann Weihbischof Zekorn zum Send.