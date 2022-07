Nach Rassismus-Kritik: Schausteller überklebt Schild

„Negerkuss“ stand bis Freitag an einem Stand auf dem Send. Die Bezeichnung löste eine Protestwelle im Internet aus. Der Schausteller reagierte prompt.

Der Münsteraner Noah Kormann traute seinen Augen nicht, als er am Donnerstagabend über den Send ging. An der Front eines Standes hing ein Schild mit der Aufschrift „Negerkuss“. Einem Wort also, das seit einigen Jahren als rassistisch gilt. „Ich war geschockt, als ich das sah“, sagt Kormann, der sich selbst als schwarz bezeichnet. „Menschen wie ich werden ein Leben lang mit diesem Wort provoziert. Negerkuss steht für Alltagsrassismus.“