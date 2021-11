Sexuelle Belästigung: Mann greift Frau plötzlich in den Schritt

Samstagnacht ist es am Hauptbahnhof in Münster zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Ein Mann griff plötzlich einer Frau in den Schritt und ließ erst von ihr ab, als sich Zeugen einmischten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Bundespolizei einen 33-jährigen Mann gestellt, der zuvor einer jungen Frau in den Schritt gegriffen hatte.

Das Bundespolizeirevier in Münster erhielt zuvor einen Notruf, dass eine Frau im Hauptbahnhof Münster sexuell belästigt wurde. Vor Ort trafen die Beamten das Opfer, sowie mehrere Zeugen des Vorfalls an. Gegenüber den Bundespolizisten gab die Geschädigte an, dass sie mit ihren Freundinnen durch den Bahnhof ging. Plötzlich habe sich ein Mann auf sie zu bewegt und ihr völlig unerwartet in den Schritt gegriffen. Anschließend sei er zunächst lachend weiter gegangen, aber unmittelbar wieder zurückgekehrt.

Zeuge machte Foto des Täters

Erst als sich zwei weitere Zeugen einmischten, habe der Mann von ihnen abgelassen und sich entfernt. Hierbei konnte einer der Zeugen ein Foto von dem Mann machen.

Ausgestattet mit dem Foto konnten die Beamten den Tatverdächtigen noch im Hauptbahnhof stellen. Das Opfer, sowie die Zeugen erkannten den 33-jährigen Mann wieder. Eine Auswertung der Videoaufzeichnung bestätigte den Vorfall.

Die Bundespolizei leitete gegen den Mann aus Rheine ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein.