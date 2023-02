Sharon Fehr ist Ehrenvorsitzender

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Jüdische Gemeinde Münster hat Sharon Fehr die höchstmögliche Ehre verliehen. Die Auszeichnung reiht sich ein in eine illustre Reihe von Verdienstorden.

„28 Jahre lang hat Sharon Fehr als geschäftsführender erster Vorsitzender die Geschicke der Jüdischen Gemeinde Münster mit Herzblut, beachtenswerter Ausdauer und großem persönlichem Einsatz geleitet“, begründete die stellvertretende Vorsitzende, Dr. Karina von Hoensbroech, die Ernennung von Fehr zum Ehrenvorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Münster.

Während einer kleinen Feier haben der Vorstand und die Gemeindevertretung die höchste Ehrung der Jüdischen Gemeinde an Fehr verliehen, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heißt.

Unermüdlicher Einsatz

Fehrs Nachfolger Mike Khunger sagte, dass die Ehrung einstimmig beschlossen wurde, da Fehr sich insbesondere für die Integration der neuen Mitglieder aus der ehemaligen Sowjetunion unermüdlich einsetzte und die Jüdische Gemeinde durch seine Öffentlichkeitsarbeit heute wieder einen festen Platz in der Mitte der Stadtgesellschaft von Münster habe. Fehr habe sich durch seine Herzlichkeit und seinen Sinn für Liberalität hohen Respekt in der Gemeinde, in der Stadtgesellschaft und weit über Münster hinaus erworben.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Dima Artarow, betonte, dass die Entscheidung mancher Migranten, in Münster zu bleiben, durch Fehrs Zuwendung geprägt worden sei.

Fehr reicht das Lob weiter

Mit Blick auf seine langjährige Amtszeit sagte Fehr, dass ein Vorsitzender immer nur so gut sei, wie er von seinem Vorstandsteam und der Gemeindevertretung unterstützt werde. Ohne diese Unterstützung wäre weder die Auszeichnung mit der Ehrenverdienstnadel der Stadt Münster, dem Bundesverdienstkreuz am Bande, die Auszeichnung mit dem Orden des Freund- und Friedensritter noch die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden möglich gewesen.

„So sehr mich eure Ehrung und Anerkennung freut, so sehr freut mich auch, dass der jetzige Vorstand unter der Leitung von Mike Khunger sowie die Gemeindevertretung engagiert in die Fortsetzung der bisherigen Arbeit eingestiegen sind.“