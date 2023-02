Wird Dagmar Bogatzki die neue „Shopping Queen“ aus Münster?

Die Fernsehsendung „Shopping Queen“ ist wieder in Münster. Unter den fünf Teilnehmerinnen ist auch Dagmar Bogatzki aus Münster, die „Shopping Queen“ werden will. Wie sie abschneidet, zeigt sich heute um 15 Uhr.

Dagmar Bogatzki geht im Fernsehen heute auf Shopping-Tour in Münster.

Die Bewerbung war eher spontan, doch am Ende hat es funktioniert: Dagmar Bogatzki ist Teilnehmerin in der Vox-Sendung „Shopping Queen“. Heute um 15 Uhr ist ihre Shopping-Tour durch Münster zu sehen. „Beim Kaffeetrinken an einem Samstagmorgen hatte ich die Idee, mich für das Format zu bewerben“, sagt die zweifache Mutter. Als sie die Bestätigung erreicht, ist die Freude groß. „Das war ein echtes Highlight“, erinnert sich die 54-Jährige.