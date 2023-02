„Shopping Queen“ in Münster: Diese Kandidatinnen sind dabei

Shopping Queen mit Guido Maria Kretschmer: Bei dieser Sendung geht an jedem Tag eine Kandidatin für vier Stunden mit 500 Euro nach einem bestimmten Motto shoppen. Diese Woche findet das Ganze in Münster unter dem Motto: „Oldie but Goldie! Zeige, wie cool und modern ein Look in Cord sein kann!“ statt. Die Outfits werden zum Schluss bewertet und wer die meisten Punkte bekommt, gewinnt 1.000 Euro und ein Designer-Objekt. Folgende Kandidatinnen kämpfen um den Sieg:

Foto: RTL / Andreas Friese