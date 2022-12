Sicherheitsbranche appelliert: Qualität wichtiger als Preis

In Münster wurde nach einem Zwischenfall an einer Kontrollsperre ein Sicherheitsdienst ausgetauscht. Die Sicherheitsbranche appelliert an die öffentliche Hand, bei Auftragsvergaben mehr auf die Qualität und weniger auf den Preis zu achten.

Der Sicherheitsdienst, der nach einem Zwischenfall an einer Kontrollsperre am Schlossplatz seinen Auftrag verloren hat, hatte sich bei einer städtischen Ausschreibung von Sicherheitsleistungen während der Adventszeit durchgesetzt. Nun ist das Unternehmen HRC an 19 Stellen rund um die Innenstadt im Einsatz. Es war bei der Ausschreibung auf Platz zwei gelandet – der Preis, so ist zu hören, hatte wohl den Ausschlag gegeben.