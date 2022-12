Stadt: Zusammenarbeit mit Sicherheitsdienst war vor Zwischenfall gut

Ein Sicherheitsdienst hat nach einem Vorfall an einer Kontrollsperre am Schlossplatz den Auftrag verloren. Die Stadt betont, dass die Zusammenarbeit gut war – bis zu dem Zwischenfall, bei dem eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes verletzt wurde.

Es war eine Routinekontrolle, die in der vergangenen Woche an einer Sperranlage am Schlossplatz einen folgenschweren Zwischenfall auslöste: Ein Mitarbeiter des dort eingesetzten Sicherheitsdienstes, der sich laut Stadt nicht gegenüber dem Ordnungsamt ausweisen konnte, lief davon und sprang in ein Auto. Dieses wiederum soll eine Ordnungsamt-Mitarbeiterin angefahren haben.