Sie warb für Kultur und Koedukation

Sie half in den Sechzigern beim neu gegründeten Pascal-Gymnasium mit, das gemeinsame Lernen von Jungen und Mädchen zu etablieren. Und sie machte sich 20 Jahre lang als Ratsfrau für die Kultur in Münster stark. Jetzt ist ihre Stimme verstummt.

Brigitte Jäger war 20 Jahre für die SPD im Rat der Stadt und hat sich als starke kulturpolitische Stimme profiliert. Im Alter von 84 Jahren ist die pensionierte Lehrerin in Münster gestorben

Geht nicht - mit dieser Antwort gab sie sich nie zufrieden. Im Gegenteil. Dinge möglich zu machen, mit einer gehörigen Portion Hartnäckigkeit vorwärts zu kommen, mit diesen Eigenschaften hat sich Brigitte Jäger in der Kommunalpolitik wie in ihrem schulischen Berufsumfeld stets ausgezeichnet.

Im Alter von 84 Jahren ist die langjährige kulturpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion und frühere Obstudienrätin am Gymnasium Kinderhaus, das inzwischen den Namen der Geschwister Scholl trägt, gestorben.

20 Jahre im Rat und im Ringen um Gleichberechtigung

Als aufrichtige Sozialdemokratin, die sich für eine bunte und progressive Kulturpolitik einsetzte, würdigte die SPD unlängst die Verstorbene. 20 Jahre lang gehörte Brigitte Jäger dem Rat der Stadt Münster an, Kontroversen scheute sie dabei nicht. Und beharrlich arbeitete sie daran, dass Frauen in der Gesellschaft die gleichen Chancen und Möglichkeiten zuteilwerden wie Männern.

Schon in ihrer Facharbeit zum Examen im Jahr 1966 befasste sich die damalige Referendarin an der Marienschule mit dem gemeinsamen Lernen von Jungen und Mädchen. Koedukation war zu dieser Zeit gesellschaftlich durchaus ein Streitthema. Für Brigitte Jäger war sie unverhandelbarer Ausdruck von Gleichberechtigung der Geschlechter.

Das Konzept der Koedukation brachte die junge Lehrerin für Französisch, Deutsch, Kunst und Geschichte schließlich beim Aufbau des Pascal-Gymnasiums, das damals zunächst schlicht 6. städtisches Gymnasium hieß, mit ein – entgegen aller Widerstände und Hürden setzten sich Jäger und das koedukative Konzept durch. Nach der Schulgründung 1967 unterrichtete Jäger zwölf Jahre lang am Pascal. Nach einem Projekt an der Uni Münster arbeitete sie bis zur Pensionierung als Lehrerin am Gymnasium Kinderhaus.

„ Jeder, der neu antritt, muss etwas Rebellisches mitbringen. “ Brigitte Jäger

Noch bis zum vergangenen Jahr nahm Brigitte Jäger, deren Herz vielfältig für Literatur schlug, am Kulturleben der Stadt teil; sie besuchte Veranstaltungen und suchte den Austausch. Trotz gesundheitlicher Probleme traf man sie – bis zuletzt energiegeladen – beim Walken auf der Promenade. Was sie stets umtrieb, ließ sie bei einem Interview anlässlich ihres Ausscheidens aus dem Rat erkennen: „Jeder, der neu antritt, muss etwas Rebellisches mitbringen.“ Das müssen jetzt andere in ihrem Sinne tun.