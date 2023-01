2. September: Nach einer Attacke am Rande des Christopher Street Day in Münster ist der 25-jährige Malte C. gestorben. Noch am selben Tag findet auf dem Prinzipalmarkt eine Solidaritätskundgebung statt. 5000 Menschen beteiligen sich zum Gedenken an den verstorbenen Transmann. Im November erhebt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge Anklage gegen einen 20-jährigen Tatverdächtigen.

Foto: Helmut P. Etzkorn