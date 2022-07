Skatenight rollt schon am Sonntag wieder 

Die Skatenight findet normalerweise freitags statt. Doch in dieser Woche rollt die beliebte Aktion am Sonntag (24. Juli) durch die Innenstadt. Die Veranstalter laden zur "Sommertour" – und das zu familienfreundlicher Uhrzeit.

Rund 1500 begeisterte Skater rollten am vergangen Freitag durch Münster.

Erst am vergangenen Freitag rollten bei der „White Night“ rund 1500 begeisterte Skater durch Münster. Die und auch alle anderen müssen jetzt aber nicht bis August warten, bevor die nächste reguläre Skatenight gestartet wird: Schon an diesem Sonntag (24. Juli) gibt es eine „Sommertour“, die sich angesichts der Startzeit um 15 Uhr nicht zuletzt Familien mit Kindern vormerken sollten. Ab 14 Uhr treffen sich die Teilnehmer vor dem Schloss.

Von dort geht es eine Stunde später in „gutem Jogging-Tempo“ raus aus der Stadt in die Stadtteile Mecklenbeck, Albachten, Roxel (Pause auf dem Supermarkt-Parkplatz mit Snacks und Getränken) und Gievenbeck. Für echte Skate-Anfänger ist die Veranstaltung nicht geeignet. Im hinteren, gemischten Teil des Feldes können Eltern allerdings ihre Kinder mit Fahrrädern oder Rollern begleiten. Außerdem gibt es einen kostenfreien Helmverleih. Zurück wird der Tross gegen 17.30 Uhr erwartet. Die Anmeldung kann online (vier Euro) oder Sonntag am Schloss (fünf Euro) erfolgen. Kinder zahlen nichts.