Smarter Garten und Gemeinwohl-Index

Die Stiftung der WWU fördert Projekte, bei denen jeder in der Forschung mithelfen kann. Zwei wurden nun ausgezeichnet und erhalten eine Förderung. Es profitiert auch das Hansaviertel.

Zwei Forschungsprojekte mit einer aktiven Bürgerbeteiligung überzeugten die Jury im aktuellen Citizen-Science-Wettbewerb der Stiftung WWU besonders: „Wie divers ist mein Garten? Automatisiertes Biodiversitätsmonitoring an heimischen Vogelfutterstationen“ und das „Gemeinwohlbarometer für das Quartier“ des Hansaforums in Münster.

In einer öffentlichen Feierstunde im Schloss nahmen die Preisträger jetzt die mit jeweils 7500 Euro dotierte Auszeichnung entgegen, berichtete die Universität. Die Besucher erhielten zudem Einblicke in den Forschungsalltag von Bürgerwissenschaftlern – unter anderem stellten die Vertreter der Preisträgerprojekte ihre Arbeit in kurzen Videobeiträgen vor.

Prof. Dr. Pienie Zwitserlood vom Kuratorium der Stiftung WWU Münster sowie die Jurymitglieder und Laudatoren Prof. Dr. Tillmann Buttschardt und Jessica Oertel verkündeten die beiden diesjährigen Preisträgerprojekte.

Zahl und Artenvielfalt der Vögel

Jan Stenkamp, Tom Niers und Nick Jakuschona vom Institut für Geoinformatik möchten gemeinsam mit Bürgern erforschen, wie die Zahl und Artenvielfalt der Vögel an heimischen Vogelfutterstationen mit der Gestaltung und Lage von Gärten zusammenhängt. Dazu werden sie an sogenannten smarten Futterstationen, die jeweils mit einer Kamera, verschiedenen Sensoren und einer Internetverbindung versehen sind, in möglichst verschiedenen Gärten Daten über die Vögel erheben.

Dabei wird auch künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Die Initiatoren und die beteiligten Bürger wollen aus den Daten Rückschlüsse auf die Möglichkeiten für eine möglichst vogelfreundliche Gartengestaltung ziehen und gleichzeitig ein Zeichen gegen das Artensterben setzen.

Neues Gemeinwohlbarometer

Um ein neues Gemeinwohlbarometer geht es in dem Projekt von Prof. Dr. Samuel Mössner und Le-Lina Kettner vom Institut für Geografie und des Hansaforums Münster. Zwischen 2019 und 2021 hatte die zivilgesellschaftliche Initiative mit Anwohnern einen Quartier-Gemeinwohl-Index entwickelt.

Gemeinsames Ziel ist es nun, daraus ein Gemeinwohlbarometer für das Viertel zu erstellen, das auch anderen Quartieren und zivilgesellschaftlichen Initiativen nutzbar gemacht werden soll. Die Initiatoren sehen Citizen Science als wesentlichen Bestandteil der politischen Beteiligung und der Demokratisierung von Wissenschaft.

„Die Stiftung WWU Münster möchte den Citizen-Science-Ansatz der Universität unterstützen“, unterstrich Pienie Zwitserlood. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, das Vertrauen der Bürger in wissenschaftliche Methoden durch ihre aktive Teilnahme zu stärken und Barrieren zwischen Wissenschaft und Gesellschaft abzubauen.“