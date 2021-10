Sicher zur Gruselparty und wieder zurück: An Halloween fährt man am besten mit dem Bus. Hier gibt es die Fahrpläne der Stadtwerke.

Die Nachtbusse fahren an Halloween wie an jedem Sonntag bis Mitternacht alle 30 Minuten.

In der Nacht von Sonntag, 31. Oktober auf Allerheiligen am 1. November fahren die Nachtbusse wie an jedem Sonntag bis Mitternacht alle 30 Minuten, die letzte Abfahrt am Hauptbahnhof findet um 1 Uhr statt, die Busse enden gegen 2 Uhr in den Stadtteilen.

Die Stadtwerke setzen flexibel Verstärkerbusse ein, falls einzelne Fahrten sehr voll sein werden. An Allerheiligen starten die Nachtbusse um 5 Uhr.

Elektronische Fahrplanauskunft: www.stadtwerke-muenster.de