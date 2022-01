So viele Neuinfektionen wie noch nie in Münster

Die Infektionskurve in Münster geht weiter steil nach oben. Am Dienstag hat die Stadt wieder neue Negativ-Rekorde gemeldet - und das sowohl bei den Corona-Neuinfektionen als auch bei der Zahl der aktuell Infizierten. Auch ein weiterer Todesfall wurde gemeldet.

Das Gesundheitsamt in Münster hat am Dienstag so viele Neuinfektionen gemeldet wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Innerhalb eines Tages hat es 683 bestätigte Neuinfektionen gegeben. Der bisherige Höchststand lag bei 530 Neuinfektionen und wurde am 13. Januar gemeldet.

Am Dienstag wurde zudem ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Stadt machte bislang keine Angaben zu Alter oder Geschlecht der Person. Damit sind nun seit Beginn der Pandemie 145 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Mehr als 4300 akut Infizierte in Münster

Aktuell sind in Münter 4339 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert - so viele wie nie zuvor. Die Zahl erreicht seit Wochen täglich einen neuen Höchstwert. Am Montag waren 4070 Menschen infiziert, am Dienstag der Vorwoche lag die Zahl bei 3342.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 21.669 Corona-Fälle labordiagnostisch bestätigt. Erst am Freitag wurde die Marke von 20.000 Infektionen überschritten. 17.175 Menschen gelten mittlerweile als genesen - 403 mehr als noch am Montag. So viele Gesundmeldungen innerhalb eines Tages hat es in Münster bislang noch nicht gegeben.

45 Corona-Patienten in Münster in Krankenhäusern

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist am Dienstag gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie bei 609,3 (-12,1) im Vergleich zum Vortag. Das ist aktuell der niedrigste Wert im Münsterland. Die NRW-Inzidenz liegt laut RKI bei 867,5.

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 45 Covid-19-Patienten behandelt, sieben mehr als noch am Montag. Zehn Patienten werden auf Intensivstationen behandelt (Montag: zwölf), sieben müssen künstlich beatmet werden (Montag: sieben)