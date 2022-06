Viele Drogerien mussten am Dienstagmorgen geschlossen bleiben

Wer am Dienstagvormittag bei der Drogeriemarkt-Kette dm einkaufen wollte, stand in vielen deutschen Städten vor verschlossenen Türen – auch in Münster.

Wer am Dienstagvormittag bei der Drogeriemarkt-Kette dm einkaufen wollte, stand in vielen deutschen Städten vor verschlossenen Türen – auch in Münster. Dort wurde etwa in den Filialen in Kinderhaus oder am York-Center darauf hingewiesen, dass ein Einkaufen zurzeit nicht möglich sei. Hintergrund dafür sei eine Störung im Kassensystem.

Probleme mit den Kassen

Christoph Werner, der Vorsitzender der dm-Geschäftsführung lässt in einem Statement mitteilen: „Zurzeit gibt es aufgrund eines Softwarefehlers in einer Reihe von dm-Märkten Probleme mit den Kassen. Wir haben die Ursache gefunden und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Minuten bundesweit wieder überall unsere Kundinnen und Kunden wie gewohnt bedienen können.“

Kartenzahlung bis Anfang Juni gestört

Erst Anfang Juni hatte die Drogeriemarkt-Kette berichtet, dass nach dem händlerübergreifenden, nationalen technischen Problem bei der Abwicklung von Kartenzahlungen Kundinnen und Kunden in den Filialen wieder gewohnt mit Karte bezahlen könnten.