Solidarität für Proteste in Iran

Bei den Protesten gegen die politische Führung in Iran sterben Menschen, Tausende werden verhaftet. In Münster solidarisieren sich jede Woche Menschen mit dem Widerstand. Sie sind ein wichtiges Signal an die Teheraner Führung.

Seit dem Tod der jungen Iranerin Jina Mahsa Amini nach ihrer Verhaftung am 16. September in Teheran durch die sogenannte Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften protestieren Iraner und vor allem Iranerinnen gegen den repressiven Kurs der politischen Führung der Islamischen Republik – nicht nur in Iran, auch in Münster.

Jeden Samstag versammeln sich Exil-Iraner, aber auch Deutsche, um ihre Solidarität mit den Protesten zu bekunden. Der „Verein für politische Flüchtlinge“ ruft unter dem Motto „Frauen, Leben, Freiheit“ am heutigen Samstag um 14 Uhr am Stubengassenplatz erneut zum Protest auf.

Kampf für demokratische Strukturen

„Wir wollen ein Verstärker der Stimmen in Iran sein. Sie sollen wissen, dass sie nicht alleine sind“, sagt Saeid Samar, Vorsitzender des münsterischen Vereins „Persisch-Deutsche Kulturbrücke“. Er ist auch Teil des veranstaltenden „Vereins für politische Flüchtlinge“. Dieser habe keine parteipolitische Zugehörigkeit, die Demonstration sei offen für jeden und kämpfe für demokratische Strukturen in Iran, „in der jeder über seine politische Meinung und religiöse Zugehörigkeit entscheiden kann“, so Samar.

Während des G7-Außenministertreffens hatte es mehrere Kundgebungen mit Bezug auf die Lage in Iran gegeben. Der Verein für politische Flüchtlinge aus Münster demonstrierte am Schlossplatz, eine hiesige Studenten-Initiative am Stubengassenplatz und eine weitere Gruppe des „Nationalen Widerstandsrat des Iran“ (NWRI) – nicht originär aus Münster – am Hafenplatz.

Eher militant

Letztere sah das Bundesamt für Verfassungsschutz in früheren Berichten als politischen Arm einer militanten Widerstandsgruppe im Iran, der Volksmudschahedin. Ihr Ziel ist zwar ebenfalls der Umsturz, laut niedersächsischem Innenministerium sind sie aber „gegen den Gedanken der Völkerverständigung und das friedliche Zusammenleben der Völker“.

Samar betont, dass der NWRI mit den samstäglichen Demos in Münster nicht in Verbindung stünde.