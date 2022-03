Solidarität per Saxofonspiel vom Balkon

Russland führt Krieg gegen die Ukraine und es macht sich das ungute Gefühl breit, nichts dagegen tun zu können. Die Münsteranerin Karin Klas weiß, dass auch ihre Aktion Putins Bomben nicht stoppen wird – will aber dennoch ein Zeichen setzen und sucht Mitstreiter.

Für Karin Klas ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine „absoluter Terror“. Um ein Zeichen für Frieden zu setzen, will die Münsteranerin jeden Abend um 18 Uhr auf dem Saxofon die ukrainische Nationalhymne von ihrem Balkon an der Hoyastraße im Kreuzviertel spielen – und ruft dazu auf, es ihr gleichzutun.

Ob mit dem Instrument, mit der eigenen Stimme oder vom Band – Karin Klas wünscht sich, dass ganz Münster jeden Abend um 18 Uhr die Hymne der Ukraine spielt und dazu eine Kerze ins Fenster stellt. Natürlich mache sie sich keine Illusionen darüber, dass dies Auswirkungen auf den Krieg Russlands in der Ukraine haben könnte.

„Das kümmert Putin nicht, den kümmert gar nichts“ sagt Klas. Ihr ist es dennoch wichtig, ein Zeichen für Frieden und Freiheit zu setzen in Zeiten, in denen man nichts tun könne, außer zu spenden.

Flagge zeigen: Täglich um 18 Uhr entzündet Karin Klas Kerzen, öffnet die Fenster und spielt die ukrainische Nationalhymne. Ob am Instrument, mit Gesang oder einer abgespielten Aufnahme zeigen wir unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und setzen gemeinsam ein Zeichen für Frieden und Freiheit, sagt Karin Klas. Foto: Pjer Biederstädt

Im besten Fall, so Klas, beteiligten sich viele Menschen an der Aktion und zwar kontinuierlich jeden Tag, so lange wie der Krieg dauert. „Denn wir müssen immer wieder deutlich machen, dass die Ukraine auch für den Rest Europas kämpft.“

Die Aktion soll unter dem Hashtag #FlagLightAnthem im Netz laufen.