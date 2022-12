Anwohnerparken - wie hier an der Hamburger Straße - soll teurer werden.

Ein Bewohnerparkausweis kostet in Münster 17 Euro – für das ganze Jahr. Das ist so wenig, dass sich kein autohaltender Innenstadtbewohner wegen der Kosten ernsthaft fragen müsste, ob er sein Auto in dieser Wohnlage wirklich braucht.