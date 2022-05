Sollen die Brunnen in Münster saniert werden?

Hand aufs Herz: Über die Frage, wie wichtig plätschernde Brunnen für das Wohlergehen in der Stadt sind, kann man trefflich diskutieren. Wenn eine Mehrheit im Rat indes dafür ist, es plätschern zu lassen, dann bitte „Klotzen statt Klecken“, zwei Millionen fest verplanen und auch festlegen, was dafür eingespart werden soll. Ansonsten passiert nämlich das, was aktuell hundertfach in Münster passiert. Mit kleinen Beträgen werden Projekte „angefüttert“ und Erwartungen geweckt, die großen Beträge kommen aber später auf den Tisch, am besten erst in der nächsten Legislaturperiode nach 2025. Das geht so nicht. (Von Klaus Baumeister)

