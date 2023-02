Sommer-Sause mit Tausenden Schlagerfans am Hawerkamp

Auf der Startseite läuft ein Countdown, gut 140 Tage sind es noch, bis am 8. Juli (Samstag) die große Schlagerparty „Münster Olé“ erstmalig startet. 15 Künstler werden am Hawerkamp erwartet. Die Veranstaltung, die erstmals in Münster stattfinden wird, trifft offenbar einen Nerv, denn die Nachfrage nach Tickets ist groß.

„Der Vorverkauf läuft gut“, bestätigt Ana Voogd, Teil des dreiköpfigen Veranstalterteams in Münster. Voogd betreibt mehrere Gaststätten in Münster, darunter „Der Bunte Vogel“, das „Gassi“ und das „Tom & Polly“, und sie ist zudem Geschäftsführerin der Münster Mittendrin GmbH. Über 5000 Tickets seien bereits verkauft, berichtet sie. Etwas mehr als 12 000 Besucher werden bei „Münster Olé“ auf dem Gelände zugelassen sein, Voogd hofft schon zur Premiere auf ein volles Haus und verspricht, dass es sich lohnen werde.

„ Wir hatten den Spaß unseres Lebens. “ Ana Voogd, Teil des dreiköpfigen Veranstalterteams in Münster

Mit Axel Bröker, ein weiterer Mitveranstalter, habe sie in der Vergangenheit „Oberhausen Olé“ besucht, um die Partyreihe einmal hautnah zu erleben: „Wir hatten den Spaß unseres Lebens“, sagt Voogd.

Mia Julia ist eine von 15 Interpreten. Foto: Jonas Diener

Über zehn Stunden lang soll am 8. Juli auf der Freifläche neben dem Messe und Congress Centrum Halle Münsterland die große Party gefeiert werden. Live mit dabei werden unter anderem Mia Julia, Mickie Krause, Candela Sqad, Oli P, Julian Sommer, Lorenz Büffel, Anna-Maria Zimmermann und Frenzy sein. Insgesamt sind 15 Künstler angekündigt.

Julian Sommer ist auch angekündigt. Foto: Jonas Diener

Neben Voogd und Axel Bröker (Früh bis Spät) ist auch Christian Huys (Rote Lola) Teil des Veranstalter-Trios. Alle drei sind auch Teil des Orga-Teams von Münster Mittendrin. Die Idee, diese Party-Reihe, die noch in zehn weiteren Städten stattfindet, nach Münster zu holen, kam dem Trio laut Mitteilung in einer lauen Sommernacht im Backstage-Bereich des Stadtfestes. Schon 2020 sollte die Party dann eigentlich nach Münster kommen. Doch die Pandemie machte Veranstaltern, Künstlern und Gästen einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr wird es nun endlich so weit sein: „Sommersachen und gute Laune einpacken“, sagt Voogd, der Rest werde vor Ort sein.