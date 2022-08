Ein Sommer mit 19 Tagen über 30 Grad

Der meteorologische Sommer geht zu Ende. Zeit für eine Bilanz: In Münster wurde an 19 Tagen eine Temperatur von mehr als 30 Grad gemessen. Doch hohe Temperaturen waren nicht das einzige Problem.

Viel zu heiß und viel zu trocken: So lässt sich der Sommer 2022 zusammenfassen, der für die Meteorologen am heutigen Mittwoch (31. August) endet. So wurden an der Messstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Flughafen Münster/Osnabrück im Juni, Juli und August an 19 Tagen 30 Grad oder mehr gemessen.