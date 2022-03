Sonnigster März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

256 Stunden schien in Münster im März die Sonne. Das ist mehr als doppelt so viel wie üblich. Damit erlebte die Stadt den sonnigsten März seit fast 70 Jahren.

Münster hat den sonnigsten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1951 erlebt. 256 Stunden schien die Sonne von einem makellos blauen Himmel – das ist mehr als doppelt so viel wie im langjährigen Mittel. Damit nicht genug: Im März 2022 ist sogar der langjährige Sonnenstunden-Durchschnitt für den Monat Juli übertroffen worden. Lediglich an einem einzigen Tag – am 31. März – ließ sich die Sonne nicht blicken. Bisheriger Rekordhalter in Sachen Sonnenschein war der März 1953.

Grund war eine extrem stabile Hochdruck-Wetterlage, die niederschlagsreichen Tiefdruckgebieten kaum eine Chance ließ. So fielen in Münster im März gerade mal elf Liter Regen, das ist nicht einmal ein Viertel der durchschnittlichen Regenmenge im März. Ähnlich trocken war es in den vergangenen Jahrzehnten lediglich im März 1993, 1996 und 2011. Laut Deutschem Wetterdienst war der März 2022 einer der regenärmsten seit 1881.

In 14 Nächten gab es Frost

Obwohl die Sonne an den meisten Tagen von einem tiefblauen Himmel schien, hielt sich die Abweichung bei den Temperaturen in Grenzen. Der März 2022 war mit 6,9 Grad „nur“ um 1,1 Grad zu warm. In 14 Nächten fielen die Temperaturen auf oder unter den Gefrierpunkt. Im Februar gab es lediglich in fünf Nächten Frost, im Januar in sieben, im Dezember in acht Nächten.