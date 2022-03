Sozialwissenschaftlerin: Unternehmen sollten Homeoffice in Teilen beibehalten

Am 20. März endet die Homeoffice-Pflicht. Wie sich Arbeit durch die Pandemie verändert hat und welche Vor- und Nachteile Homeoffice bietet erläutert Prof. Dr. Friedericke Hardering, Sozialwissenschaftlerin an der FH Münster, im Interview.

Am heutigen Sonntag (20. März) endet die Homeoffice-Pflicht. Wie genau es danach weitergeht, ist in vielen Unternehmen ein Großexperiment, sagt Prof. Dr. Friedericke Hardering von der Fachhochschule (FH) Münster in einem Interview mit der FH-Pressestelle. Die Sozialwissenschaftlerin forscht zum Wandel der Arbeit.

Durch die Pandemie hat sich das Arbeitsleben verändert. Welche Beobachtungen machen Sie?

Prof. Dr. Friedericke Hardering: Unser Arbeitsleben hat sich in der Tat stark gewandelt und das betrifft viele Branchen. In der Pflege nahm die Arbeitsbelastung drastisch zu, in der Gastronomie musste man dagegen zeitweise oder sogar ganz schließen. Die sicherlich größte Veränderung ist aber das Homeoffice. Dabei darf man nicht vergessen, dass diese Arbeitsform nur für eine bestimmte Gruppe von Beschäftigten überhaupt möglich ist – nämlich für all jene, die problemlos von zu Hause aus arbeiten können. Das ist für etwa ein Drittel bis ein Viertel der hochqualifizierten Arbeiternehmer umsetzbar. Das bietet viele Vor-, aber auch einige Nachteile.

Welche sind das?

Hardering: Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen zu Hause produktiver arbeiten und sehr zufrieden sind. Beschäftigte sparen sich lange Anfahrtswege und Stau im Berufsverkehr. Es gibt aber auch negative Aspekte, die ebenfalls durch Studien belegt werden können. Ein Problem ist etwa die Einsamkeit, an der viele im Homeoffice leiden. Außerdem schwindet das Gefühl der Zugehörigkeit, der Mensch als Arbeitnehmer wird auf Kernaufgaben reduziert und das Erleben von positiven Emotionen fehlt. Arbeit macht viel von unserem Sozialleben aus und das leidet im Homeoffice, da der Plausch auf dem Flur oder in der Kaffeeküche nicht möglich ist. Ein weiterer Punkt: Der Stress nimmt zu.

Wie können Beschäftigte und Unternehmen dagegenwirken?

Hardering: Ein Problem ist die fehlende Abgrenzung: Arbeit, Freizeit und Sorgearbeit gehen ineinander über, ein konkreter Endpunkt im Sinne von Feierabend ist oft nicht vorhanden. Deshalb ist es wichtig, dass Beschäftigte zu einem geordneten Zeitrhythmus zurückfinden.

Diese neun Regeln gelten fürs Homeoffice Homeoffice heißt nicht IsolationDamit der persönliche Austausch mit Kollegen nicht zu kurz kommt, sollte man dafür feste Zeiten einplanen. Ein regelmäßiger Video-Call sei eine gute Möglichkeit, sagt Slaghuis. Außerdem sei es wichtig, den digitalen Zugang zu allen zentralen Informationen und wichtigen Unterlagen zu besitzen, um effizient arbeiten zu können. Foto: colourbox.de Arbeiten im BettZunächst einmal sollte man sich zu Hause nach Möglichkeit einen festen Arbeitsplatz einrichten. Optimal wäre eigenes Zimmer, notfalls kann man sich auch mit einer Stellwand behelfen. «Sonst fällt das Abschalten schwerer», erklärt Karrierecoach Ute Bölke . Das gilt sowohl für Pausen als auch für den Feierabend zu Hause. Foto: colourbox.de Mit den Kollegen und Kolleginnen abstimmenBei der Strukturierung müssen Angestellte sich mit ihren Kollegen abstimmen, wie Qualen betont. Das beinhaltet Fragen wie: Wie viel Arbeitszeit muss synchron laufen? Wie viel Freiräume, zum Beispiel früher Schluss oder eine ausgedehnte Mittagspause machen, sind möglich? Grundsätzlich sollte man auch absprechen, was zum Beispiel in Sachen Erreichbarkeit oder Antwortzeit erwartet wird. Foto: colourbox.de Freizeit nicht verdaddeln«Viele neigen dazu, in ihren Pausen einfach am Schreibtisch sitzen zu bleiben», warnt Bölke . Das sollte man nicht tun, denn dann bekommt man den Kopf nicht frei. «Im Homeoffice kann man sich in der Pause etwas gönnen, was man sonst eher nicht macht», sagt Psychologin Qualen. Sich mit einer Tasse Kaffee auf den Balkon setzen und mit Freunden telefonieren, eine Runde Joggen oder gemeinsam mit der Familie essen zum Beispiel.Für wen die sozialen Netzwerke nicht gerade der Inbegriff gut genutzter Zeit sind, der sollte sein Handy in der Pause am besten auf Flugmodus stellen, empfiehlt Slaghuis. Foto: colourbox.de Auch Pausen planenWer im Homeoffice arbeitet, für den sind Pausen keine Selbstläufer, denn es kommen keine Kollegen, die einen zum Beispiel zum Mittagessen abholen, wie Slaghuis auch aus eigener Erfahrung weiß: «Die größte Gefahr ist, den ganzen Tag ungestört durchzurödeln und Pausen zu vergessen.» Er empfiehlt daher, diese bewusst in den Tagesablauf einzuplanen.Wie man seine Auszeiten plant, sei Typsache und hänge vom eigenen Arbeitsrhythmus ab: «Wem Struktur wichtig ist, der kann zum Beispiel alle zwei Stunden einen freien Zeitraum für sich blocken. Andere gehen entspannter in eine Pause, nachdem sie einen Aufgabenblock erledigt haben - das muss jeder für sich ausprobieren.» Foto: colourbox.de Noch eben die Spülmaschine ausräumen: Lieber nicht, meint Psychologin und Coach Kristine Qualen . Geschirrspüler, Wäsche oder das vermeintlich schmutzige Bad - das alles sind hervorragende Möglichkeiten, um bloß nicht mit der Arbeit anzufangen. Die Psychologin empfiehlt daher, erstmal loszulegen und den «Störfaktor Haushalt» in den geplanten Unterbrechungen zu erledigen. Foto: colourbox.de Im Schlafanzug am Schreibtisch«Jeder wie er mag, das ist ja der große Vorteil im Homeoffice», betont der Kölner Karrierecoach Bernd Slaghuis . «Manche Menschen können zu Hause nur konzentriert arbeiten, wenn sie sich morgens so anziehen, als würden sie ins Büro gehen - andere wiederum genießen die Freiheit, auch mal entspannt in Jogginghose am Schreibtisch zu sitzen.» Foto: colourbox.de Jetzt ist aber Feierabend«Feierabend im Homeoffice bedeutet meist auch, die bewusste Entscheidung zu treffen, dass noch nicht Erledigtes auch Zeit bis morgen hat», sagt Slaghuis. Man sollte also ein festes Ende seiner Arbeit definieren und Laptop sowie Diensthandy dann weglegen. Sich mit endlos langen Arbeitstagen nicht auszubeuten, habe auch mit Selbstdisziplin zu tun, wie Bölke betont. Es sei eine Illusion, dass man am Ende des Tages mit der Arbeit fertig sei und dann erst Feierabend machen könne. «Der Tisch wird nie leer sein, das muss ich einfach aushalten können.» Foto: colourbox.de Darf ich jetzt auf jeden Fall ins Homeoffice?Einen allgemeinen Anspruch auf Homeoffice gibt es in Deutschland nach wie vor nicht. Das heißt: Solange der Arbeitgeber keine entsprechende Vereinbarung mit den Mitarbeitern getroffen hat und in Betriebsvereinbarung oder im Tarifvertrag nichts anderweitig geregelt ist, müssen Beschäftigte auch mit den neuen Corona-Regeln weiter zur Arbeit kommen. Wer nicht erscheint, kann im schlimmsten Fall abgemahnt und bei wiederholtem Fehlen gekündigt werden.Auch die Befürchtung, sich mit dem Virus anzustecken, ist nicht Grund genug, der Arbeit fern zu bleiben, erklärt die Gewerkschaft Verdi in einem FAQ. Foto: dpa Ordnung ist das halbe LebenAuch die Arbeit zu Hause braucht eine Struktur. Diese muss nicht so starr sein, wie bisher im Büro, sagt Psychologin und Coach Kristine Qualen . Aber ohne Plan in den Tag hineinleben beziehungsweise -arbeiten wird nicht funktionieren. Daher sollte man sich zu Beginn ein paar Dinge überlegen - und sich möglichst daran halten.Zum Beispiel: Was ist für mich ein guter Start in den Arbeitstag? Wann kann ich am besten arbeiten? Wonach richten sich meine Pausen? Wie möchte ich meine Pausen verbringen? Und natürlich: Wann mache ich Feierabend? Danach richtet sich die Struktur. Foto: colourbox.de

Was kann helfen, um das zu erreichen?

Hardering: Dazu zählt beispielsweise, abends und am Wochenende den Dienstrechner ausgeschaltet zu lassen und nicht ständig auf „Stand-by“ zu arbeiten. Das ist nicht einfach, sondern ein Lernprozess. Den können Unternehmen unterstützen, indem sie etwa Schulungen anbieten. Wichtig ist außerdem, wissenschaftliche Erkenntnisse einzubeziehen und genau hinzuschauen, welche Regelungen nötig sind, um produktives und zufriedenes Arbeiten zu ermöglichen. Allen Beteiligten sollte klar sein, dass die Phase, die jetzt beginnt, in vielen Unternehmen ein Großexperiment ist. Mit Blick auf das Homeoffice hat man in den letzten beiden Jahren zwar Erfahrungen gesammelt, doch jetzt geht es darum, wie man diese Arbeitsform langfristig und zielführend integriert und dabei alle mitnimmt.

Welche Rolle spielt dabei die Einstellung zur Arbeit, die sich durch die Pandemie womöglich verändert hat?

Hardering:Von einem eindeutigen Trend kann man noch nicht sprechen und auch der Bezug zur Pandemie ist wissenschaftlich bislang nicht erwiesen. Doch Daten aus Studien deuten darauf hin, dass es langsam zu einem Paradigmenwechsel kommt: Die Prioritäten verschieben sich.

Inwiefern?

Hardering: Klar ist, dass jüngere Generationen andere Erwartungen an Arbeit haben. Nachwuchskräfte sind nicht mehr stark auf ihre Karriere fokussiert, sondern bevorzugen Work-Life-Balance und materielle Sicherheit. Das hat Folgen für die Arbeitgeber: Sie werden von potenziellen Arbeitnehmern vor allem danach ausgewählt, ob sie am besten zu diesen Anforderungen passen. Und dabei spielt auch das Homeoffice eine große Rolle. Ich rechne damit, dass es demnächst eine große Welle von qualifizierten Fachkräften geben wird, die ihren Arbeitgeber wechseln – weil sich die Arbeitsbedingungen nicht oder kaum geändert haben und für einige nicht mehr zeitgemäß sein dürften.

Das Lehr- und Forschungsgebiet von Prof. Dr. Friedericke Hardering ist Sozialer Wandel in der digitalisierten Gesellschaft. Foto: FH Münster/Wilfried Gerharz

Was heißt das für die Arbeit der Zukunft?

Hardering: Das heißt vor allem Veränderung: Die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass es sehr sinnvoll ist, auch mobil von zu Hause aus zu arbeiten. Das sollten Unternehmen zumindest in Teilen beibehalten. Eine Zeit wie vor Corona, bei der alle ständig im Büro sind, wird es nicht mehr geben. Grundsätzlich besteht die Arbeit der Zukunft aus verschiedenen Modellen: Einige Menschen arbeiten in Präsenz, andere digital und mit Unterstützung modernster Technologien, wie etwa Virtual Reality.

Wo liegen dabei die Herausforderungen?

Hardering: Für Arbeitgeber ist die Zukunft anspruchsvoll, denn sie müssen Beschäftigte so motivieren, dass sie sich gern einbringen. Mit wenigen einzelnen Festveranstaltungen ist das nicht zu schaffen. Wichtiger ist, altes aus der Zeit von vor Corona nicht einfach so in ein neues Setting zu übertragen, sondern gemeinsame neue Strukturen zu schaffen. Es ist völlig okay, wenn Arbeitgeber akzeptieren, dass soziale Bindungen wegen der Pandemie im beruflichen Kontext heute anders sind.