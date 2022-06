Spatenstich für neue Grundschule in Sprakel

Der erste Spatenstich für die neue Grundschule Sprakel ist gesetzt, auf der grünen Wiese am Weißdornweg entsteht die neue zweizügige Grundschule samt Zweifach-Sporthalle.

Im Frühjahr 2024 soll die Grundschule fertig sein und die Schule aus ihrem zu klein gewordenen Gebäude umziehen, heißt es von der Stadt. „Der Neubau wird für die Schule eine große Verbesserung sein, aber auch für den gesamten Stadtteil einen Mehrwert bieten“, so Oberbürgermeister Markus Lewe über die städtische Investition von geplanten rund 19,5 Millionen Euro.

Gebaut wird ein zweigeschossiges Schulgebäude in U-Form mit Innenhof und überdachtem Verbindungstrakt zur neuen Sporthalle. Zentrum des Gebäudes wird ein tieferliegendes Forum sein, das zusammen mit dem Foyer für unterschiedliche Zwecke genutzt werden kann und auch den Bürgerinnen wie Bürgern in Sprakel offenstehen wird.

Geplant wurde der Neubau vom Architekturbüro „ReindersArchitekten“ aus Osnabrück. Schulleiter Jörn Oesterreich freut sich vor allem über die neuen Lerninseln: „Die Unterrichts-, Differenzierungs- und Betreuungsräume sind in Clustern angelegt, was uns zusammen mit dem großen Forum ganz andere pädagogische Möglichkeiten bietet.“ Freuen können sich die Schülerinnen und Schüler auch über den neuen Schulhof mit vielfältigen Kletter- und Balanciermöglichkeiten, einem Schulgarten und Spielfeld sowie integrativen Spielgeräten.

„Auf den Dächern der Schule und Sporthalle werden wir am Ende eine Photovoltaikanlage und ein Gründach errichten“, so Projektleiterin Hanne Silies vom Amt für Immobilienmanagement, „wir starten aber nun erstmal mit den Bodenarbeiten, um die Fundamente zu errichten.“ Ausgelegt ist der Neubau bereits jetzt für eine unkomplizierte Erweiterung zur Dreizügigkeit, falls die Schülerzahlen in Sprakel weiter steigen sollten.