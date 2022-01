Spaziergang der freien Nasen

Mit der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist für Versammlungen mit weniger als 750 Teilnehmern, also dort, wo nicht 3G gilt, die Maskenpflicht in Kraft getreten. Sie gilt damit auch für die Demonstrationen gegen eine mögliche Impfpflicht, die seit zwei Wochen immer montags sowohl vom Domplatz als auch dem Aasee aus starten. Dass die Maskenpflicht dort gilt, heißt allerdings offenbar nicht, dass sie konsequent umgesetzt wird. Zwar trägt die Mehrheit der Teilnehmer mittlerweile auch auf dem Domplatz einen Mund-Nasen-Schutz, diejenigen, die das aber nicht tun, sind alles andere als Einzelfälle – eine Begründung dafür haben viele offenbar in ihrer Tasche.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie