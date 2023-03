SPD im Rat fordert Beschluss für weitere Gesamtschule

Der SPD-Ratsfraktion Münster reißt beim Gesamtschulthema so langsam der Geduldsfaden. Spätestens nach dem „neuen traurigen Rekord“ von 342 bei den Gesamtschulanmeldungen in diesem Jahr leer ausgegangenen Kindern sei es überdeutlich, dass Münster nicht nur eine dritte, sondern in möglichst naher Zukunft auch eine vierte Gesamtschule benötige.

Deshalb wollen die Sozialdemokraten möglichst fraktionsübergreifend einen Ratsantrag an die Verwaltung stellen, um das Vorhaben voranzubringen.

Doris Feldmann, schulpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, ist weiterhin „sicher“, dass das Verwaltungsgericht der städtischen Klage gegen den ablehnenden Bescheid der Bezirksregierung zur Gesamtschulgründung in Roxel stattgeben werde. Da diese Schule mit Rücksicht auf die Gesamtschule in der Nachbarkommune Havixbeck aber nur vierzügig geplant werden solle, „müssen in der Stadt schnell konkrete Planungen für eine weitere Gesamtschule vorangetrieben werden“, so Feldmann.

Über Standorte soll nicht öffentlich spekuliert werden

Wo aber diese Schule genau entstehen könnte – darüber wollen die Sozialdemokraten nicht öffentlich spekulieren. Klar sei nur so viel: „Ein Neubau einer Schule dauert zu lange“, sagt Ratsherr Michael Kleyboldt. Darum soll im Einvernehmen mit Stadt und Bezirksregierung, bestehenden Schulen und Politik sondiert werden, welche bestehenden Schulgebäude für eine Gesamtschule zur Verfügung stehen könnten.

Die SPD ist sich über die Sensibilität dieses Anliegens im Klaren. „Jeder Streit über einen Standort im Vorfeld würde konstruktiven Lösungen im Wege stehen“, meint Kleyboldt, der sich vor annähernd 40 Jahren in der Kommunalpolitik zu engagieren begann, um unter anderem für seine eigenen Kinder Gesamtschulen zu schaffen. Ein Vorhaben, das bekanntlich misslang – und für Jahrzehnte auf Eis lag. Kleyboldt erzählt, dass – wie damals die eigenen Kinder – aktuell auch eines seiner Enkelkinder keinen Gesamtschulplatz in Münster bekommen habe.