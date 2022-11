Arbeiten für einen Hungerlohn

In drei Wochen beginnt die Fußballmeisterschaft in Katar. Solche Großveranstaltungen sind immer Highlights für Sportartikelhersteller. Kaum bekannt ist, dass große Hersteller wie Adidas ihre Ware gern in den mittelamerikanischen Staaten Nicaragua, Honduras, El Salvador und Guatemala produzieren lassen.

Dort stehen große Fabriken, in den Frauen zu Hungerlöhnen arbeiten. Die in Münster ansässige Christliche Initiative Romero hat sich des Themas angenommen. „90 Euro kosten die Trikots, die zur WM in riesigen Stückzahlen auf den Markt kommen. Bei den Näherinnen bleibt ein Prozent, also 90 Cent“, berichtet die Referentin Sandra Dusch Silva.

Nichtregierungsorganisation

Als Nichtregierungsorganisation arbeitet die Initiative daran, gemeinsam mit Partnern in den vier mittelamerikanischen Ländern die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dabei geht es mitunter um Fragen, die für westliche Ohren haarsträubend klingen. Etwa: Dürfen die Frauen während der Arbeit eine Toilette aufsuchen? Genießen Schwangere einen besonderen Schutz? Müssen Entlassungen auch begründet werden?

Die Spenden wandern in einen Topf, aus dem die Unterstützung der Frauen finanziert wird, etwa wenn sie bei einem Lohnausfall unmittelbar in Not geraten.