Anwohner am Breul: „Derzeitige Verkehrssituation ist untragbar“

Der Unmut der Anlieger am Breul ist groß: Rund 60 Parkplätze weniger, Raserei auf der verbreiterten Straße und manch brenzlige Verkehrssituation. Doch trotz dieser Probleme im Zuge der neuen Verkehrsführung wegen der Sperrung der Bergstraße habe die Stadt bislang keine Nachjustierung vorgenommen.

„Die Verkehrssituation im Breul ist für alle Seiten untragbar“, machten die Anlieger am Mittwochnachmittag beim Ortstermin mit Bezirksbürgermeister Dr. Stephan Nonhoff deutlich und überreichten ihm eine Unterschriftenliste mit insgesamt 94 Namen.

Gefordert wird die Wiederherstellung der Parkplätze an der Nordseite des Breul und in der angrenzenden Tibusstraße sowie die Wiederherstellung der alten Vorfahrt-Regelung an der Einmündung Tibusstraße/Breul. Denn manche vor allem nicht ortskundige Autofahrer beachten auf dem Breul nicht die neue Rechts-Vor-Links-Regelung. Es habe bereits einige in letzter Sekunde verhinderte Unfälle gegeben.

Die dritte Forderung: Um die im Bereich der Ersatz-Bushaltestelle weggefallenen Parkplätze zu kompensieren, soll zudem die derzeit nicht benutzte Rechtsabbiegespur von der Tibusstraße in die Bergstraße als zusätzlicher Parkraum für Anwohner freigegeben werden. Ein Dorn im Auge ist den Anliegern zudem der immens gestiegene Parkplatz-Suchverkehr im Viertel, der auch aus ökologischer Sicht nicht gewünscht sein könne.

Tag eins der Bergstraßen-Sperrung Um kurz vor 8 Uhr haben Bauarbeiter die Sperrung der Bergstraße eingerichtet, wie hier am westlichen Ende, wo die Bergstraße auf die Münzstraße trifft. Foto: Matthias Ahlke Das erwartete Verkehrschaos blieb aber am Morgen weitgehend aus. Foto: Matthias Ahlke Die Stadt Münster hatte zuvor ausgiebig über die Umleitungen informiert. Foto: Ann-Kathrin Schriever Mehrere LED-Hinweistafeln, wie hier am Neutor, wiesen auf die Sperrung der Bergstraße hin. Foto: Pjer Biederstädt Dort, wo die Münzstraße auf die Bergstraße trifft, bildeten sich zeitweise kleinere Autoschlangen, weil die Linksabbiegerampel zum Nadelöhr auf dem Weg zur Umfahrung über den Breul wurde. Foto: Matthias Ahlke Die Zufahrt zu den erreichbaren Parkhäusern war ebenfalls ausgeschildert. Foto: Pjer Biederstädt Auch Busse wurden über die Umleitung von West nach Ost über den Breul geführt. Foto: Matthias Ahlke Auf der Stiftsherrenstraße staute sich der Verkehr,... Foto: Matthias Ahlke weil er oben mit dem der Hörsterstraße zusammentraf. Foto: Matthias Ahlke Die Sperrung der Bergstraße hatte am ersten Tag keine Auswirkungen auf den Verkehrsfluss auf dem Ring. Dort staute es sich nicht mehr als anderen Tagen auch. Foto: Pjer Biederstädt Zehn Monate wird die Bergstraße zwischen Tibus- und Schlaunstraße gesperrt sein. Der Grund: Kanalarbeiten und Erneuerung von Versorgungsleitungen. Foto: Matthias Ahlke Am Dienstagmorgen begann die ausführende Firma mit den Einmessungen der einzelnen Hausanschlüsse, wie Bauleiter Rüdiger Bumann erklärte. Foto: Pjer Biederstädt Lukas Maiwald, Bauleiter der Stadt Münster, zeigte sich zufrieden mit dem Start der Baumaßnahme. Foto: Pjer Biederstädt Wenn die Bauarbeiten richtig in Gange sind, wird die Bergstraße auch für Radfahrer und Fußgänger gesperrt sein. Am ersten Tag konnten sie aber noch neben der Baustelle passieren. Foto: Pjer Biederstädt Tischler Norbert Kux ist von der zehnmonatigen Sperrung der Bergstraße betroffen. Sein Ladenlokal und seine Werkstatt liegen an der Bergstraße. Er ist aber zuversichtlich, dass er mit seinem Firmenwagen nach Absprache mit der Baufirma rein- und rausfahren kann. Problematischer sei es für Kunden, die Stühle oder Schränke mit dem Auto abholen wollen. „Und ich rechne schon damit, dass Laufkundschaft wegfällt“, sagt Kux. Foto: Pjer Biederstädt Zwar sind einige Haltestellen während der Bauphase gesperrt, aber durch die nahe Umleitung geben sich die Betreiber optimistisch: „Die Haltestellen­situation ist für uns und die Fahrgäste keine große Änderung“, sagt Florian Adler von den Stadtwerken. Die Anwohner der Senioren­residenz können eine Ersatzhaltestelle am Breul nutzen. „Spannend wird, wie gut die Umleitungen funktionieren, was die Kapazitäten angeht“, so Adler. Foto: Matthias Ahlke

Beim Ortstermin mit Bürgermeister Nonhoff lieferten mehrere Autofahrer den Beweis für überhöhte Geschwindigkeit auf dem Breul. Die nach dem Wegfall der Parkplätze so breit gewordene Straße verleitet offensichtlich dazu. Zudem wurde Nonhoff Zeuge, dass manche Autofahrer hier nicht nur Tempo 30, sondern auch die Einbahnstraßenregelung missachten.

Nonhoff versprach den Breul-Anliegern, die Forderungen weiterzutragen und sich für einen Ortstermin mit Vertretern des Ordnungs- und Tiefbauamtes einzusetzen.