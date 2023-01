Die neuralgischen Punkte der Umleitungen um die Großbaustelle an der Bergstraße werden bereits nach einigen Tagen deutlich. Beinaheunfälle und Rückstaus werden vor allem während des Berufsverkehrs beklagt.

Viele Autofahrer auf dem Breul haben sich offensichtlich noch nicht auf die neue Regelung rechts vor links an der Tibusstraße gewöhnt. Es wurden bereits Beinaheunfälle mit Radfahrern beobachtet.

Das zunächst befürchtete Chaos in den ersten Tagen nach der Sperrung der Bergstraße für die Einrichtung der Großbaustelle ist glücklicherweise ausgeblieben. Dennoch zeichnet sich bereits ab, an welchen kritischen Stellen die Stadt bei der Verkehrsführung noch nachbessern sollte – mit dem Ziel, Gefahren abzuwenden und größere Verkehrsstaus zu verhindern. Zu besonders gefährlichen Situationen und Beinaheunfällen kam es nach Augenzeugenberichten bereits an der Kreuzung Breul/Tibusstraße.