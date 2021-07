Rutschen fällt aus: Auf dem Spielplatz Berg Fidel am Sternbusch ist die beliebte lange Röhrenrutsche aktuell gesperrt. Lange müssen Kinder aber nicht auf die Attraktion verzichten.

Die große Röhrenrutsche in Berg Fidel bleibt vorerst gesperrt.

Die lange Röhrenrutsche auf dem Spielplatz in Berg Fidel am Sternbusch ist seit Jahrzehnten Ausflugsziel für Kinder auch aus anderen Stadtteilen. Jetzt versperrt ein Bauzaun den Eingang der Rutsche. „Nur kurzfristig“, beruhigt eine Mitarbeiterin des Grünflächenamtes, in „zwei bis drei Wochen“ werde das Spielgerät wieder benutzbar sein.

Bei der Rutsche war das Podest vor dem Eingang in die Jahre gekommen – und bei der Erneuerung wurden dessen Fundamente nicht sachgerecht gesetzt, so berichtet die Verwaltung. Das habe die Abnahme des Podests Ende vergangener Woche ergeben. Nun heiße es: Auf ein Neues, die sechs Fundamente werden noch einmal gegossen. „Eine Kleinigkeit“, heißt es beim Grünflächenamt. Die Kinder müssten nicht lange auf die Attraktion verzichten.