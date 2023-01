Die geplanten Bauarbeiten am Knotenpunkt „Spinne“ (Weseler Straße/B 51 zwischen Boeselagerstraße und Franz-Hitze-Straße) sollen weniger umfangreich ausfallen als von der Verwaltung geplant. Die Bezirksvertretung Mitte hat sich am Dienstagabend mehrheitlich für einen Antrag von Grünen und Volt ausgesprochen, der die erforderlichen Sanierungs- und Kanalbauarbeiten unterstützt.

Eine geplante zweite Linksabbiegespur von der Weseler Straße zur B 51 in Richtung Osten sowie eine zweite Rechtsabbiegespur von der B 51 in Fahrtrichtung Weseler Straße (stadteinwärts) sollen allerdings nicht umgesetzt werden. Diese stünden im Widerspruch zur beschlossenen Klimaneutralität bis 2030. Der Autoverkehr müsse reduziert werden, so Grüne und Volt. Straßenausbauten – wie an der Spinne – stünden der Erreichung dieses Zieles entgegen.

Volt: Autoverkehr lieber „massiv“ reduzieren

„Wir brauchen keinen weiteren Ausbau des Straßenverkehrs“, stellte Volt-Vertreter Martin Grewer klar. Vielmehr gehe es darum, den Autoverkehr bis 2030 „massiv zu reduzieren“. Seiner Einschätzung schloss sich die grüne Vertreterin Anne Kathrin Herbermann ausdrücklich an. FDP-Bezirksvertreter Paavo Czwikla bezeichnete es hingegen als „grundfalsch“, Autos „um jeden Preis“ aus der Stadt herauszuhalten.