40 Vereine und Einrichtungen geben Einblicke ins Ehrenamt

40 verschiedene Projekte von gemeinnützigen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen öffnen beim Freiwilligentag in Münster ihre Türen und geben Interessierten Einblicke, wie sie sich einbringen können. Es ist bereits die neunte Auflage dieses Tages.

Bereits zum neunten Mal findet am 17. September (Samstag) der Freiwilligentag in Münster statt. Dabei öffnen in diesem Jahr rund 40 gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Initiativen ihre Türen und informieren darüber, wie sich interessierte Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler einbringen können.

„Man kann die ganzen tollen Projekte in Worten allein gar nicht beschreiben. Man muss sie auch visualisieren – und deswegen laden wir immer wieder dazu ein, die Vielfalt der freiwilligen Aktivitäten anzuschauen“, erklärte Oberbürgermeister Markus Lewe, der zugleich auch Schirmherr ist, bei der Vorstellung des diesjährigen Programms des Freiwilligentags.

Bürgerschaftliches Engagement ist Kern der Stadt-DNA

Ebenso betonte er, dass bürgerschaftliches Engagement den Kern der DNA der Stadt ausmache und das Schenken eines Teiles seiner Lebenszeit große Glücksgefühle auslösen könne. „Angesichts der Dinge, die vor uns stehen, wie etwa die Energieknappheit oder die Inflation, werden das Miteinander, das Spüren von Zusammenhalt, Freiwilligkeit und soziale Verantwortung so groß wie schon seit Langem nicht mehr“, sagte Markus Lewe.

Klaus Richter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Münsterland Ost, die den Freiwilligentag finanziell fördert, erläuterte, dass es schön zu sehen sei, welche engen Beziehungen aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit erwachsen könnten.

Pate für eine belastete Familie

Das konnte Manfred Ossege nur bestätigen. Er verschenkt seit zweieinhalb Jahren bei dem Patenprojekt „Rückenwind“ der Beratungsstelle Südviertel seine Zeit und steht als ehrenamtlicher Helfer und Pate einem Kind aus einer belasteten Familie zur Seite und begleitet sowie entlastet diese im Alltag. „Es macht unglaublich viel Spaß, wenn man merkt, dass sich kontinuierlich eine Beziehung aufbaut. Das gibt einem auch unheimlich viel zurück“, warb er für „Rückenwind“, das eines der 40 Projekte des diesjährigen Freiwilligentages ist.

Eine Neuerung hat der Freiwilligentag in diesem Jahr ebenfalls erfahren. Denn die Freiwilligenagentur, die den Tag organisiert, setzt dieses Mal auf zwei Säulen. „Es wird spontane Angebote geben, über die sich Interessierte kurzerhand informieren können“, sagte Nicole Lau von der Freiwilligenagentur. Zudem würden aber ebenfalls – wie sonst auch – Mitmachaktionen, zu denen man sich vorab aus planungstechnischen Gründen anmelden muss, angeboten werden. „Durch diese Neuerung ist es auch möglich, dass noch interessierte Projekte dazukommen können“, bemerkte Lau.

Eine Auswahl der verschiedenen Projekte stellt unsere Zeitung in einer mehrteiligen Serie ab der kommenden Woche vor.