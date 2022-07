„Spontane Helfer besser einbinden“

DRK will Lehren aus Pandemie und Hochwasser ziehen

Münster

Nach dem Jahrhunderthochwasser 2021 und der Corona-Pandemie fordert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine Modernisierung des Bevölkerungsschutzes. „Wir benötigen eine größere Wertschätzung des Ehrenamts und zugleich eine Entlastung von Bürokratie“, so der Vorsitzendes des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, Uwe Krischer, am Freitag in Münster.

Von Marion Fenner