Sport und Bewegung immer wichtiger

Seit über 30 Jahren unterstützt das Familienhaus am UKM e.V. junge Patient:innen und ihre Familien in besonders belastenden Lebensphasen. In einer Kooperation von Familienhaus und Helen-Keller-Schule (Klinikschule der Stadt Münster) setzen sich Simon Schlattmann (r.) und Dr. Matthias Marckhoff dafür ein, schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen den Wiedereinstieg in ein aktives und bewegungsfreudiges Leben zu ermöglichen.

Foto: pd