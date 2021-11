Kirchenabriss für eine neue Kirche

St. Clemens in Hiltrup

Münster-Hiltrup

Am künftigen Quartierszenttrum in Hiltrup-Ost soll die katholische Marienkirche weichen. Zugleich ist der Bau einer russisch-orthodoxen Kirche fest eingeplant. Die katholische Gemeinde St. Clemens will das nicht kritisieren, spricht aber von einer „paradoxen Situation“.

Von Michael Grottendieck