Künftig weniger Eucharistiefeiern

Es dauert nun doch länger als geplant. Eigentlich sollte in der Pfarrei St. Joseph Münster-Süd zu Beginn der Fastenzeit eine neue Gottesdienstordnung umgesetzt werden. Am Donnerstagabend fand dazu eine öffentliche Pfarrversammlung statt. Das Ergebnis: Es soll zuvor noch mehr diskutiert werden.

Die Anzahl an Eucharistiefeiern in der Pfarrei St. Joseph Münster-Süd muss reduziert werden. Das sahen alle Anwesenden der Pfarrversammlung ein. Mit dem Ruhestand von Pfarrer Dr. Hans-Werner Dierkes werden künftig nur noch zwei hauptamtliche Priester für die Gemeinde zuständig sein. Die aktuell acht Eucharistiefeiern am Wochenende können so nicht mehr gestemmt werden. In Zukunft wolle man in jeder der fünf Kirchen der Pfarrei eine Eucharistiefeier am Wochenende anbieten. Dass die Eucharistiefeier in keiner Kirche komplett wegfällt, habe oberste Priorität gehabt, so Marcus Schäfer aus dem Vorstand des Pfarreirats.

Arbeitsgruppe hat Vorschläge erarbeitet

Nach dem Vorschlag einer Arbeitsgruppe soll es in Zukunft am Samstagabend um 17 Uhr eine Eucharistiefeier in der St. Antonius Krypta geben. Die anderen vier Kirchen werden in eine Nord- und Südschiene unterteilt. In beiden Bereichen solle es sonntags jeweils eine frühe Eucharistiefeier um 9.30 Uhr oder 10 Uhr geben und einen späten Gottesdienst um 11 Uhr oder 11.30 Uhr.

Bei der Versammlung kritisierten einige, die frühen Messen in St. Joseph und St. Maximilian Kolbe seien ein „Todesstoß“ für das dortige Gemeindeleben. Insbesondere jüngere Menschen und Familien kämen dann gar nicht mehr in die Kirche. Marcus Schäfer aus dem Pfarreirat betonte, dass es trotzdem noch weitere Wortgottesdienste von engagierten Menschen aus den Gemeinden geben könne. „Bei dieser Diskussion geht es nur um die Eucharistiefeiern.“ Diese kann nur ein Priester durchführen.

Die Anregungen aus der Diskussion nimmt der Pfarreirat nun auf und entwickelt das Konzept weiter. „Wir werden uns mit der Entscheidung jetzt mehr Zeit nehmen und die Gemeinde weiter miteinbeziehen“, sagte Dorothea Raspe, Vorstand im Pfarreirat, am Ende der Veranstaltung.