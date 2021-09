Sie ist aufgewachsen in Lublin und heimisch in Münster: Mit beiden Städten ist Jolanta Vogelberg gut vertraut. Zum 30. Geburtstag der Städtepartnerschaft zieht sie einen Vergleich.

Ihr Herz schlägt für Lublin und Münster: Jolanta Vogelberg lebt mit ihrer Familie in Münster.

Die Stadt würdigt in diesem Jahr das 30-Jährige Bestehen der 1991 geschlossenen Städtepartnerschaft Münster-Lublin. Eine Frau, die beide Städte gut kennt, ist Ratsmitglied Jolanta Vogelberg. Die 52-Jährige ist in Lublin aufgewachsen und im Jahr 1995 zum Studium nach Münster gekommen, hat aber immer noch familiäre Bande in die polnische Heimat. Seit einigen Jahren hat die Münsteranerin die doppelte Staatsbürgerschaft.