Stadt bezuschusst Stoffwindeln mit 40.000 Euro

Ein Kind braucht rund 6.000 Wegwerfwindeln, bis es mit durchschnittlich 2,5 Jahren trocken und sauber ist. Das sind über 1.000 Kilogramm Restmüll. Dagegen will die Stadt nun angehen.

Ein Kind braucht rund 6.000 Wegwerfwindeln, bis es mit durchschnittlich 2,5 Jahren trocken und sauber ist. Das sind über 1.000 Kilogramm Abfall, der als Restmüll entsorgt wird. Auch die finanzielle Belastung durch den ständigen Nachkauf von Einwegwindeln ist enorm und summiert sich während der Wickelzeit - je nach dem Preis der gekauften Marke - auf 500 Euro bis zu 1.500 Euro.

Auf Anregung des Vereins "Zero Waste Münster e.V." und dem "Stoffwindeltreff Münster" hat der Rat der Stadt Münster für die Jahre 2022 und 2023 je 20.000 Euro, insgesamt also einen Stoffwindel-Fördertopf von 40.000 Euro beschlossen. Für die Anschaffung von neuen, gebrauchten oder gemieteten Stoffwindeln und Zubehör, welches eindeutig für das Wickeln mit Stoffwindeln notwendig ist, wird ein Zuschuss von 60 Prozent des Kaufpreises, maximal 120 Euro einmalig pro Kind gewährt. Frühestens ab der Geburt eines Kindes mit Wohnsitz in Münster bis zum Alter von zwölf Monaten kann ein Zuschussantrag gestellt werden.

30 Stoffwindeln für die Wickelzeit

Wer waschbare Stoffwindeln nutzt, braucht nur ca. 30 Stoffwindeln für die gesamte Wickelzeit. Die Stoffwindeln sind einfach in der Handhabung, hautfreundlich, bunt und vielfältig und die damit gewickelten Kinder sind meist früher trocken. Die Ökobilanz von Stoffwindeln lässt sich durch das eigene Verhalten noch weiter verbessern, wenn die Wäsche bei 60 Grad gewaschen wird, an der Luft trocknet und Windeln und Zubehör nach dem eigenen Gebrauch sogar noch zur Weiterverwendung verschenkt oder verkauft werden.

Die Abwicklung und Auszahlung der Fördermittel erfolgt durch den Verein Zero Waste Münster e.V.. Mehr Informationen zum Stoffwindelzuschuss, die Richtlinien und den Förderantrag unter: www.muenster.org/zero-waste-muenster/stoffwindelforderung/

Stoffwindelberatung und Mietpakete unter: www.stoffwindelberatung-muenster.de und www.familienbegleitung-muenster.de