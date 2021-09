Stadt erinnert an Corona-Regeln

Die Stadtverwaltung erinnert vor der Bundestagswahl am Sonntag daran, dass Wähler und Wahlhelfer dazu verpflichtet sind, die Corona-Regeln einzuhalten. Wer seine Mund-Nasen-Schutz vergessen habe, dem könne im Notfall ausgeholfen werden, so die Verwaltung.

Zur Bundestagswahl am Sonntag gelten auch in den Wahllokalen die Corona-Regeln. Die Wahlkabinen werden regelmäßig desinfiziert.

Um die Wählerinnen und Wähler sowie auch die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer vor möglichen Gesundheitsgefahren zu schützen, sind am Tag der Bundestagswahl die Wahlvorstände in den Wahllokalen am kommenden Sonntag (26. September) besonders gefordert: Gelte es doch, die Corona-Regeln einzuhalten und gleichzeitig allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen, wie die Stadt Münster in einer Pressemitteilung schreibt.

Alle Personen seien vor und in den Wahllokalen verpflichtet, auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten und medizinische Masken zu tragen. Von dieser Verpflichtung könnten Wähler durch die Vorlage eines Attests entbunden werden. Warteschlangen sollen vermieden werden.

Desinfektionsmittel stehen laut Stadt an den Zugängen zum Wahlraum bereit, zur Stimmabgabe benutzte Stifte und die Wahlkabinen werden regelmäßig desinfiziert. Im Notfall könnten die Wahlvorstände bei vergessenen Masken aushelfen. Gelüftet werde regelmäßig und gründlich.