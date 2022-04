Stadt und Polizei: Gemeinsam gegen Gewalt

Im vergangenen Juni kam es rund um den Aasee zu schweren Auseinandersetzungen. Stadt und Polizei wollen künftig noch enger zusammenarbeiten, um gewaltbereite Gruppen junger Männer in den Griff zu bekommen. Konkrete Pläne stellten sie am Donnerstag vor.

Vor einem Jahr kam es rund um den Aasee zu schweren Auseinandersetzungen. OB Markus Lewe (u.r.) und der Leitende Polizeidirektor Martin Fischer stellten am Donnerstag eine Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Stadt und Polizeipräsidium vor.

Im vergangenen Juni kam es rund um den Aasee zu Krawallen, wie Münster sie noch nicht gesehen hatte. Hunderte, teilweise mit Messern und Schlagwerkzeugen bewaffnete junge Männer mischten sich damals unter friedlich Feiernde. „Sie waren gezielt auf Gewalt aus. Nur mit einem massiven Polizeiaufgebot konnte eine Eskalation verhindert werden“, so der Leitende Polizeidirektor Martin Fischer am Donnerstag in Düsseldorf.