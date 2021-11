Stadt Münster befragt Bürgerinnen und Bürger zu städtischen Themen

Das Thema Wohnen beschäftigt viele Menschen in Münster. Doch wie genau ist die Meinung der Münsteranerinnen und Münsteraner? Das möchte die Stadt mit der "Bürgerumfrage 2021" herausfinden. Auch andere Themen sollen dabei eine Rolle spielen.

Wie gefällt den Münsteranerinnen und Münsteranern die Innenstadt? Wie wichtig finden sie den Einsatz von Digitalisierung für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung hin zur "Smart City"? Diese und weitere Fragen stellt die "Bürgerumfrage 2021" der Stadt Münster.

Mehr als 10.000 Fragebögen werden laut einer städtischen Pressemitteilung in diesen Tagen an zufällig ausgewählte Personen verschickt. Die Ergebnisse der Umfrage dienen der Gestaltung der Lebensbedingungen in der Stadt. Laut der Mitteilung stehe insbesondere die Innenstadt vor vielfältigen Herausforderungen. Einer der Schwerpunkte liegt zudem auf dem Thema Wohnen.

Die Umfrage kann auf zwei Wegen beantwortet werden. Zum einen schriftlich und auf dem Postweg, zum anderen mit einem individuellen Online-Code am PC oder Smartphone.

"Die Teilnahme an der Bürgerumfrage ist freiwillig. Alle Beiträge werden anonym ausgewertet und anschließend für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit aufbereitet", teilt die Stadt mit. Das Stadtplanungsamt bittet um Antworten bis zum 25. November. Bei Fragen hilft Werner Schemmick unter der Telefonnummer 0251/4926139 oder per E-Mail an schemmick@stadt-muenster.de.