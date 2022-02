Stadt Münster meldet fünf weitere Corona-Todesfälle

Innerhalb einer Woche hat es in Münster neun Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Fünf meldete die Stadt allein am Freitag. Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern ist stark gestiegen.

In Münster hat es erneut mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Am Freitag meldete die Stadt Münster fünf weitere Todesfälle. Zwei Frauen (90 und 71 Jahre) sowie drei Männer (100, 90 und 83 Jahre) sind gestorben - davon nach Angaben der Stadt vier Personen an Covid-19, eine mit Covid. Damit erhöht sich die Zahl der Menschen, die seit Pandemie-Beginn an oder mit Corona gestorben, auf 161. Innerhalb einer Woche wurden neun Corona-Todesfälle bestätigt. Bereits am Mittwoch (9. Februar) hatte das Gesundheitsamt der Stadt vier Todesfälle gemeldet.

Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern ist am Freitag stark gestiegen. Nach Angaben der Stadt müssen derzeit 68 Covid-Patienten in münsterischen Krankenhäusern behandelt werden, 14 mehr als noch am Donnerstag. Das ist seit Pandemie-Beginn ein neuer Höchstwert. Von den 68 Covid-Patienten müssen elf auf Intensivstationen behandelt werden (Donnerstag: sieben), vier davon werden künstlich beatmet (Donnerstag: drei).

788 Corona-Neuinfektionen in Münster

Die Zahl der aktuell Infizierten ist am Freitag ebenfalls weiter gestiegen. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 6646 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstag waren es 6506. Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt in Münster 788 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Zudem wurden 643 weitere Gesundmeldungen registriert.

Inzidenz in Münster steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag erneut gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Inzidenz in Münster bei 1354,9 (+55,0 im Vergleich zum Vortag). Damit liegt Münster weiter unter der NRW-Inzidenz. Die hat das RKI am Freitagmorgen mit 1532,7 angegeben.