Stadt Münster prüft Bändchen-Shopping

Kommt das Shoppen mit Armbändchen? Die Verwaltung überlegt nach Informationen unserer Zeitung, den 2G-Einkaufsbummel zu erleichtern. Kundinnen und Kunden müssten dann nur noch ein Mal am Tag Impfnachweis und Personalausweis vorlegen. An verschiedenen Stellen in der Stadt, so der Plan, sollen sie dann ein Armbändchen erhalten, mit dem sie Geschäfte ohne 2G-Kontrolle (geimpft oder genesen) betreten dürfen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie