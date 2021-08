Stadt Münster rüstet sich für neue Flitzer

Elektro-Tretroller sind kurz vor der Zulassung in Deutschland und Händler in Münster stehen bereits in den Startlöchern. Ab der kommenden Woche können die E-Scooter ausprobiert werden. Die Stadt erhofft sich Erkenntnisse von einem Modellversuch in Bamberg. Doch es sind längst nicht alle offenen Fragen geklärt.

In Metropolen wie London, Madrid oder San Francisco bestimmen sie bereits das Straßenbild: Elek­tro-Tretroller, die in Deutschland bislang verboten sind. Noch. Nach langer Diskussion und dem jüngsten Beschluss des Bundeskabinetts rückt die Zulassung auch hierzulande in greifbare Nähe. Und in Münster stehen Fahrradhändler bereits in den Startlöchern. „Wir haben gerade die ersten Exemplare geliefert bekommen. Ab der kommenden Wochen können sie draußen ausprobiert werden“, erklärt Karsten Hürter vom gleichnamigen Fahrradhandel auf Anfrage unserer Zeitung.