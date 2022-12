Stadt nimmt Bahnhofsumfeld in den Blick

Oberbürgermeister Markus Lewe und Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf haben den Kräften der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) am Freitag einen spontanen Besuch bei der Arbeit im Bahnhofsumfeld abgestattet.

MEHR ZUM THEMA Zusammenarbeit von Stadt und Polizei Mehr Sicherheit rund um den Hauptbahnhof

Lewe sagte dazu in einer Pressemitteilung der Stadt: „Die eingetrübte Wirtschaftslage und die vielen Unsicherheiten der Gegenwart werden in diesen Tagen insbesondere in den sozial herausfordernden Bereichen des Stadtbildes sichtbar. In Münster wie in fast allen Großstädten gehört dazu auch das Bahnhofsumfeld.“

Stadt und Polizeipräsidium haben deshalb bereits nach eigenen Angaben die Präsenz von KOD und Polizei rund um den Hauptbahnhof verstärkt. Noch im Januar beraten die Behördenspitzen mit ihren Mitarbeitenden über weitere Maßnahmen, um die Sicherheit in diesem Bereich zu erhöhen.

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf sagte: „Es ist gut für Münster, dass wir zusammen mit der Stadt den Bahnhofsbereich intensiver bestreifen und konzentriert in den Blick nehmen.“ Die Polizei würde zudem weiterhin auf intensive Präsenzmaßnahmen und verdeckte Maßnahmen setzen, mit denen in den letzten Wochen gute Erfolge erzielt worden seien.

Beratung über weitere Maßnahmen

Dorndorf begleitet aktuell ebenso ihre Kolleginnen und Kollegen bei deren Streifen im Bahnhofsviertel, um einen persönlichen Eindruck und ein ehrliches Stimmungsbild aus dem Viertel zu erhalten.