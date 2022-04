Stadt nimmt deutlich mehr Gewerbesteuer ein

Die Kämmerin freut sich über ein deutliches Plus bei den Gewerbesteuer-Einnahmen.

Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt lagen 2021 nicht nur deutlich über denen des Pandemiejahres 2020 – sondern sogar leicht über dem Wert des letzten Jahres vor der Pandemie. Wie der Landesbetrieb IT NRW am Dienstag mitteilte, betrug das Gewerbesteueraufkommen in Münster im vergangenen Jahr 341 Millionen Euro – das waren rund 18 Millionen Euro mehr als 2020 (323 Millionen Euro). 2019 lag es bei 333,6 Millionen Euro.

Kämmerin Christine Zeller sprach am Dienstag von einer „erfreulichen Entwicklung“. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 habe sich eine allmähliche Erholung bei den Gewerbesteuereinnahmen abgezeichnet, nachdem noch in der ersten Hälfte des von Corona geprägten Jahres zahlreiche Unternehmen ihre Vorauszahlungen verändert oder zurückgehalten hätten.

Jahresabschluss bis Mitte 2022

Unterm Strich sei die Stadt bei der Gewerbesteuer recht gut durch die Pandemie gekommen. Dies lag nach Einschätzung von Zeller vor allem daran, dass es in Münster praktisch keine verarbeitende Industrie gebe. Diese sei von den Auswirkungen der Pandemie besonders betroffen gewesen. Demgegenüber habe Münster unter den Folgen der Finanz- und Euro-Krise deutlich mehr gelitten.

Nach der Krise ist vor der Krise: Aktuell sorgt der Ukraine-Krieg für neue Verwerfungen. Wie er sich auf die städtischen Finanzen auswirken wird, könne aktuell noch nicht gesagt werden, so Zeller, die den Jahresabschluss für 2021 bis Mitte 2022 vorlegen will.